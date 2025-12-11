В деревне Красногорска построят новый детский сад на 120 мест

Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области согласовала облик детского сада в деревне Поздняково, городской округ Красногорск. Объект станет частью инфраструктуры жилого квартала «Станиславский». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Проект нового детского сада в городском округе Красногорск рассчитан на 120 мест и предусматривает пять помещений для разновозрастных групп детей, от ясельной до подготовительной. Планировочные решения выполнены таким образом, чтобы группы располагались друг над другом», — сообщила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

В здании также предусмотрены трансформируемые спортивный и музыкальный залы, которые при необходимости можно объединить, помещения для кружков, медицинский блок, пищеблок, постирочная.

«Архитектурное решение продолжает стилистику ЖК, формируя гармоничную среду. Чтобы подчеркнуть основную функцию здания — дошкольного образовательного учреждения — проектировщики оформили фасад окнами в ритмичном порядке. Живость композиции дополняет панно из керамики с изображением птиц: ласточек, журавлей, пеликанов. На кровле также появится паттерн, повторяющий линии благоустройства на территории», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Фасады здания будут отделаны декоративным материалом под кирпич светлых и темных оттенков, с контрастными акцентами из металлических элементов медно-коричневого цвета.

Для интерьеров групп выбраны спокойные и светлые тона. Их уравновешивают яркие цвета коридоров.

На прилегающей территории запроектированы пять игровых и одна физкультурно-оздоровительная площадка, а также предусмотрены места для кратковременной остановки транспорта.

Детский сад станет полноценной частью новой жилой среды и будет комфортен как для детей, так и для их родителей. Получение разрешения на строительство запланировано на I квартал 2026 года, а ввод объекта в эксплуатацию ожидается в конце 2027 года.

ЖК «Станиславский» — это малоэтажный комплекс бизнес-класса с подземным паркингом. Жилой квартал расположен в 10 км от Москвы по Новорижскому шоссе. В проекте предусмотрено благоустройство от бюро УТРО с прогулочными и исследовательскими бульварами и аллеями, площадками для жителей разных возрастов, зоной воркаута, арт-объектами, площадкой для выгула собак. Квартал реализуется в перспективной локации рядом со строящейся станцией метро «Ильинская».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.