В Чехове скоро завершат строительство производственного цеха компании «Молопак»

Компания «Молопак» — первопроходец в области производства асептической упаковки в России. Компания объявила о скором завершении строительства своего нового производственного цеха в Чехове. Строительство ультрасовременного объекта находится на финишной прямой, его готовность уже достигла 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чехова.

На площади 8 тыс. кв. метров разместятся административные и производственные блоки, включая склад картона, станцию смешения красок, лабораторию, полиграфическое оборудование и автоматизированную линию для упаковки.

Ожидается, что новый цех сможет производить до 70 тонн готовой продукции ежедневно, что в годовом исчислении составит 240 тыс. тонн.

Завершение строительства запланировано на конец III квартала 2024 года, и этот цех станет вторым производственным объектом «Молопак» на территории.

С начала своей деятельности в 2012 году компания стабильно расширяет свое присутствие на рынке, выпуская 1,2 млрд упаковок в год и экспортируя продукцию в 19 стран мира.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.