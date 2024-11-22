В Чехове распределят более 150 участков земли среди многодетных семей

В Подольске многодетным семьям в конце ноября выдадут участки, расположенные вблизи деревень Гришино и Ваулово г. о. Чехов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Подольск.

Сформировано 155 участков. В конце ноября начнется оформление документов.

На сегодняшний день почти 1,5 тысячи многодетных семей Подольска получили землю, своей очереди ждут еще 1265.

Профильные специалисты ведут работу по образованию более 300 участков рядом с селом Сынково. Глава г. о. Подольск Григорий Артамонов совместно с коллегами из области рассмотрит возможность получения земли и в других муниципалитетах Подмосковья.

Можно не ждать земельный надел, а получить за него компенсацию. Выбор в пользу единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей уже сделали 169 многодетных семей. Для этого они подали заявление на портале госуслуг в разделе «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.