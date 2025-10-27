В Чехове продолжается строительство второго корпуса гимназии № 2

В рамках региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» у гимназии № 2 м. о. Чехов начато строительство второго учебного корпуса, рассчитанного на 550 учащихся. Для реализации проекта используется участок, который ранее занимал школьный стадион, сообщает пресс-служба администрации округа.

На текущий момент на строительной площадке ведутся работы в соответствии с утвержденным графиком, подрядчик задействовал современное строительное оборудование и технологии.

Значительный объем работ уже выполнен: ветхие конструкции демонтированы, удалены аварийные деревья, ведутся работы по разработке котлована.

Территория, где проводятся строительные работы, огорожена в целях обеспечения безопасности. Уже положен закладной камень, как символ начала нового этапа в развитии образовательной инфраструктуры района.

Успешная реализация проекта создаст дополнительные учебные места на 550 учеников, а также повысит качество образовательной инфраструктуры и создаст комфортные условия для обучения и всестороннего развития школьников.

Срок введения в эксплуатацию согласно договору — 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.