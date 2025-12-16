сегодня в 15:49

В Чехове объявлен конкурс на строительство котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта новой блочно-модульной котельной в деревне Манушкино муниципального округа Чехов Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«После определения подрядчика начнутся работы по строительству новой котельной в деревне Манушкино», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству объекта теплоснабжения (кроме линейного) по мероприятию: «Строительство БМК на 10 МВт по адресу: Московская область, м. о. Чехов, д. Манушкино, стр. 14б (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательские работы и построить блочно-модульную котельную производительностью 10 МВт.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Чехов.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.