В Бронницах продолжается строительство нового корпуса городского лицея

В рамках реализации государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в Бронницах ведутся работы по реконструкции городского лицея со строительством пристройки на 100 мест. Стройготовность составляет более 30%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

На объекте завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних перегородок, монтаж окон и инженерных систем. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Площадь нового корпуса составит более 4,5 тыс. кв. м. Здесь разместятся 4 основных и 7 специализированных кабинетов и мастерских, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр, пищеблок.

На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки — волейбольно-баскетбольную, для подвижных игр, две спортивно-развивающие площадки, полосы препятствий и беговую дорожку.

Завершить строительство планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.