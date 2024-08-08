В Бронницах построят производство лакокрасочных материалов на земле за 1 рубль

Компания «Лонтрек» получила участок земли по подмосковной региональной программе «Земля за 1 рубль» для реализации инвестиционного проекта в сфере импортозамещения. На полученном в округе Бронницы участке инвестор построит предприятие по производству лакокрасочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания «Лонтрек» инвестирует 50 млн рублей в строительство и запуск производственного предприятия по выпуску лакокрасочной продукции. В рамках поддержки импортозамещения компании передан участок земли в аренду по ставке 1 рубль в год. Запуск производства запланирован на начало 2027 года. На заводе будет создано более 20 рабочих мест для жителей Бронниц», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция предприятия будет отличаться конкурентоспособной ценой, а также обеспечит высокую надежность поставок товара потребителям по сравнению с продукцией зарубежных производителей.

«Спрос на лакокрасочные изделия всегда высок. Причем Московская область является одним из основных источников формирования спроса, так как в регионе реализуется большое количество самых разных проектов, в том числе социально ориентированных. Инвестпроект «Лонтрек» предполагает строительство трех производственных зданий на участке площадью более 2,2 га», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» инвесторы могут получить в Подмосковье один или сразу несколько участков земли по ставке 1 рубль в год под строительство производственного объекта в сфере импортозамещения. Согласно условиям программы, земля предоставляется в аренду на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал бизнес-план в отношении предоставленного участка земли, он может выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.

Подобрать земельный участок в рамках программы самостоятельно и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье. Также предприниматель может подать заявку на подбор участка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.