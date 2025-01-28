В больнице Лыткарина проведен капитальный ремонт терапевтического отделения

В Лыткаринской городской больнице завершается ремонт в терапевтическом отделении. В обновленное здание переедет хирургическое отделение, где в этом году будет проведен капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В терапевтическом корпусе на время капитального ремонта корпуса 2 будут размещены отделения урологии, хирургии, гинекологии, травматологии и операционно-реанимационный блок. Приемное отделение также будет перемещено в главный корпус», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

В отделении перепланировку помещений в соответствии со стандартами, монтаж новых инженерных сетей, косметический ремонт помещений. Снаружи здания были выполнены реконструкция входной группы корпуса, организация крыльца нового приемного отделения и ремонт кровли.

Капитальный ремонт хирургического корпуса предусматривает замену всех инженерных коммуникаций, полную перепланировку помещений в соответствии с едиными требованиями оказания медицинской помощи в стационарных условиях и закупку современного медицинского оборудования. Работы планируется завершить к концу 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.