сегодня в 10:07

В Богородском округе завершаются работы по капремонту образовательных учреждений

В Богородском округе завершаются масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции образовательных учреждений. Уже 1 сентября свои двери для учеников распахнут обновленные здания: Центр образования № 23, Центр образования № 29 и Центр образования № 30 (два корпуса). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновление это: свежий дизайн классов и коридоров, современные столовые, медблоки и отремонтированные спортзалы.

После реконструкции и строительства пристройки школа станет еще удобнее и функциональнее.

Что изменится для учеников и учителей? Во-первых, это современные условия обучения — яркие классы, эргономичная мебель, техника для цифрового образования. Во-вторых, это улучшенная инфраструктура — обновленные стадионы с безопасным покрытием и новым спортинвентарём. Наконец, это доступность для всех — создана безбарьерная среда для комфорта детей с ОВЗ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.