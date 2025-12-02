В Богородском округе завершается капремонт академии творчества

сегодня в 17:14

В Ногинске на улице 3-го Интернационала завершается капитальный ремонт Академии творчества (центра дополнительного образования для детей и взрослых). Ведется отделка внутренних помещений, пусконаладка инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

«На объекте более 100 рабочих. Они ведут внутренние отделочные работы –укладку линолеума, монтаж потолков, покраску стен. В здании ведутся электромонтажные работы, монтаж слаботочных систем, пусконаладка инженерного оборудования, установка внутренних дверных блоков», — уточняется в сообщении.

Работы планируется завершить до конца 2025 года.

Работы в учреждении образования, основанном в 1978 году, проводят за счет средств федерального и регионального бюджетов по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.