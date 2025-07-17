В Богородском округе построили дом для переселенцев из аварийного жилья

В городе Старая Купавна Богородского городского округа завершено возведение многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

В новостройку расселят 530 граждан из 185 аварийных помещений. Строительство двух домов для переселенцев из аварийного жилья на ул. Кирова велось по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Все квартиры будут предоставлены с отделкой. Установлена сантехника, электрические плиты, проведен интернет.

В новом доме будут консьержи, для них на первых этажах выделены помещения. В корпусах также предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов, в каждом подъезде установлены подъемники для маломобильных граждан. На территории организованы площадки для детей младшего и среднего возраста и спортивный городок для более старших ребят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.