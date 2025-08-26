В Богородском округе переселенцы из аварийного жилья получили ключи от новых квартир

В г. Старая Купавна Богородского округа состоялось торжественное вручение ключей от квартир переселенцам из аварийного жилья. Новый дом, площадью более шести тысяч кв. м., расположен по адресу: ул. Кирова, 8а, к.2, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

327 жителей стали счастливыми обладателями ключей от современных, удобных квартир.

Корпус 2 — это четырехподъездный девятиэтажный дом. На первом этаже расположены вестибюль с помещением для консьержа, колясочная, комната уборочного инвентаря, лифтовый холл. В жилом доме предусмотрено 4 лифта и подъемная платформа для инвалидов-колясочников без сопровождения. Удобная парковка, тротуары с прочным покрытием, современная детская площадка, воркаут зона, скамейки, урны и площадки для раздельного сбора мусора — все это элементы современного благоустройства придомовой территории, создающие удобство и безопасность для всех жителей.

В этот дом переедет 131 семья из 26 аварийных домов. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы переселения из аварийного жилья.

Переезд в новое жилье — это начало новой главы в жизни. Со столь радостным событием жителей поздравил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Самых маленьких новоселов перед вручением ключей развлекали аниматоры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.