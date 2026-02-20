сегодня в 12:44

В Богородском округе открыли Академию творчества после капремонта

Обновленная Академия творчества открылась в Ногинске Богородского округа на улице 3-го Интернационала, 117в, после масштабного капитального ремонта. В здании обновили инженерные системы, помещения и фасад, а также расширили возможности для занятий более чем для 2000 детей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание, известное жителям как бывший Дворец пионеров, а затем Центр детского и юношеского творчества, получило второе рождение. Учреждение сменило название и начало работу в обновленном формате.

В ходе капитального ремонта специалисты полностью заменили инженерные коммуникации, обновили внутреннюю отделку, кровлю и фасад. Внутри оборудовали современные актовый и спортивный залы, установили новую мебель и специализированное оборудование. Также в учреждении появились скалодром и тир.

После модернизации расширилась образовательная программа. Сейчас в Академии творчества доступны 66 направлений дополнительного образования, по которым занимаются более 2000 детей.

Работы провели по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.