В бизнес-центре в Беговом районе скоро завершат укладку кровли

В новом бизнес-центре на 1-й улице Ямского Поля в Беговом районе подходит к концу укладка кровли. Общая степень готовности объекта составляет примерно 60%, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здание возводят в рамках многофункционального квартала SLAVA по адресу: 1-я улица Ямского Поля, вл. 8, стр. 1. Проект реализуется на месте бывшего часового завода «Слава». Бизнес-центр отличается удобной транспортной доступностью: пешком можно дойти до Белорусского вокзала (платформы первого и четвертого Московских диаметров) и станции метро «Белорусская», а также рядом находится Ленинградский проспект.

По словам Владислава Овчинского, комплекс включает три 20-этажные башни, соединенные трехуровневой подземной парковкой на 589 автомобилей.

«Совокупная площадь трех корпусов — около 132 тысяч квадратных метров. На первых этажах башен запланированы помещения под кафе, рестораны, салоны красоты, магазины, а также вестибюли, зоны коворкинга, переговорные. Офисные помещения свободной планировки займут со второго по 20-й этаж каждой башни», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он добавил, что особенностью архитектуры станут балконы, расположенные на разных уровнях во всех трех башнях. Завершение строительства запланировано на 2026 год.

Офисные помещения можно адаптировать под нужды арендаторов благодаря свободной планировке. В каждом корпусе будет установлено по 10 лифтов для удобного перемещения между этажами. Бизнес-центр класса А+ будет соответствовать высоким экологическим требованиям.

Девелоперами проекта являются Группа ВЭБ и компания MR GROUP.