В Балашихе завершили монтаж инженерных систем в детском саду ЖК «Новая Алексеевская роща»

В строящемся детском саду на 250 мест в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» городского округа Балашиха завершили монтаж всех инженерных систем, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В новом трехэтажном здании детского сада площадью 3495 кв. метров завершили установку инженерных систем. Ранее на объекте были выполнены все строительно-монтажные работы и благоустройство территории. На прилегающей территории разместили спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы, теневые навесы, а также оборудовали специальные зоны для колясок и санок и завершили озеленение.

В детском саду предусмотрено 10 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и вспомогательными помещениями. Также оборудованы кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда. Завершено оснащение пищевого блока, прачечной и технических помещений.

Жилой комплекс «Новая Алексеевская роща» находится в 6 км от МКАД. В комплексе уже введены в эксплуатацию три жилых дома, где заселятся 1005 семей, продолжается строительство четвертого корпуса. Рядом открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — это первая очередь стоянки, рассчитанной на 1 000 автомобилей. Проект предусматривает современное озеленение и зонирование для различных видов отдыха.

Застройщики Подмосковья, включая компанию ПИК, группу «Самолет», ГК «Гранель» и ГК ФСК, реализуют проекты комплексного развития территорий, создавая необходимую социальную инфраструктуру за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.