В Балашихе завершают демонтаж в колледже «Энергия» в рамках капремонта

В Балашихе подрядчик завершает демонтажные работы в учебном корпусе колледжа «Энергия» по госпрограмме Московской области, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Балашихе продолжается капитальный ремонт учебного корпуса «Подмосковного колледжа «Энергия». Работы ведутся по государственной программе Московской области «Молодежь и дети».

В здании на улице Граничная, площадью 1 266 квадратных метров, завершаются демонтажные работы. Параллельно специалисты проводят кровельные работы, утепляют фасад, ремонтируют внутренние помещения и усиливают несущие конструкции.

В ходе капремонта полностью заменят инженерные сети и напольные перекрытия, установят новое оборудование и изменят планировку помещений. Фасад здания утеплят, кровлю заменят. Завершить все работы планируют до конца 2026 года.

Модернизация позволит создать более комфортные условия для обучения и занятий физической культурой и спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.