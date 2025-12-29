В Балашихе тринадцать семей переехали в новые квартиры по программе реновации

Тринадцать семей в Балашихе получили ключи от новых квартир в жилом комплексе «Квартал Авиаторов» по программе комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Балашихе тринадцать семей стали новоселами в рамках программы комплексного развития территорий, которую реализует девелопер «Самолет». Торжественная церемония вручения ключей прошла 26 декабря, участие в ней принял глава городского округа Сергей Юров.

В начале декабря двенадцать семей уже получили новое жилье по этой программе. Всего до 2027 года планируется переселить 305 семей из ветхого жилья в новые квартиры в ЖК «Квартал Авиаторов». Новоселам предоставляют квартиры с площадью не менее 30 квадратных метров, при этом количество комнат и общая площадь не меньше прежних. Более половины переселяемых квартир были коммунальными, теперь все семьи получили отдельные изолированные квартиры.

Жилье получили жители домов по ул. Зеленая, д. 2, 3, 14 и 19, а также частично ул. Почтовая, д. 1. Старые дома, некоторым из которых около 100 лет, будут снесены после переезда. Новые квартиры с отделкой и сантехникой расположены по адресу ул. Колдунова, д. 1.

В доме предусмотрены коммерческие помещения на первом этаже, индивидуальные кладовые на подземном уровне, сквозные входные группы без ступеней и пандусов, закрытые дворы с детскими и спортивными площадками, а парковка вынесена за пределы дворовой территории. ЖК «Квартал Авиаторов» строится в развитом районе Балашихи, рядом с лесопарками и вблизи транспортных развязок. В комплексе появятся шесть корпусов, коммерческая инфраструктура, многоуровневый паркинг, детский сад и поликлиника.

В Московской области девелоперы строят не только жилье, но и всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.