В Балашихе снесли аварийный многоквартирный дом

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, на улице Кооперативная ликвидировали аварийное здание расселенного жилого дома № 42. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Жилой дом 1962 года постройки — трехэтажный, кирпичный, общей площадью порядка 1 100 кв. метров. Были проведены мероприятия по расселению 38 жилых помещений. Продолжительное время здание не эксплуатировалось по назначению, начало разрушаться. Строение было включено в перечень объектов для ликвидации. В июле текущего года силами администрации округа Балашиха были проведены работы по сносу аварийного объекта, которые в настоящий момент полностью завершены, строительный мусор утилизирован и вывезен», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Балашиха было выявлено 358 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесен, достроен и приведен в соответствие 201 объект, что составляет 56% от общего количества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.