В Балашихе снесли аварийное здание жилого дома

В Балашихе на улице Горбово ликвидировали аварийное здание жилого дома № 20. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Жилой дом 1958 года постройки — двухэтажный, блочный, общей площадью немногим более 760 квадратных метров. Значительный износ основных конструктивных элементов строения привел к утрате эксплуатационной безопасности. Здание было признано аварийным, после чего проведена процедура расселения 12 жилых помещений. Затем дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Демонтажные работы были выполнены в июне текущего года силами администрации городского округа Балашиха.

В настоящий момент участок освобожден от аварийной постройки и строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Балашиха было выявлено 377 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесен, достроен и приведен в соответствие 231 объект, что составляет 61% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.

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