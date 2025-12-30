В Балашихе сданы три новых дома в ЖК «Новая Алексеевская роща»

В жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе введены в эксплуатацию три корпуса, в которых смогут заселиться 1 005 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В городском округе Балашиха завершено строительство и введены в эксплуатацию корпуса № 1, 2 и 3 жилого комплекса «Новая Алексеевская роща». Разрешения на ввод объектов выдало министерство жилищной политики Московской области компании ГК «Гранель». Общая площадь новых домов составляет 57 883 кв. метра, высота зданий — от 13 до 17 этажей.

Корпус № 1 на улице Дмитриева, д. 3 рассчитан на 480 квартир, корпус № 2 на улице Дмитриева, д. 7 — на 285 квартир, корпус № 3 на улице Дмитриева, д. 15 — на 240 квартир. В каждом здании предусмотрены помещения общественного назначения, а класс энергоэффективности домов — А.

В настоящее время в строящемся корпусе № 4 ведутся работы по устройству вертикальных конструкций и плит перекрытий второго и третьего этажей. Детский сад на 250 мест находится на финальной стадии готовности, завершается монтаж оборудования. В рамках комплексного развития территории в ЖК планируется строительство школы на 1230 учеников и поликлиники на 400 посещений в смену.

Жилой комплекс расположен в 6 км от МКАД. Для жителей открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест, которая станет первой очередью стоянки на 1000 автомобилей. Территория комплекса будет озеленена, появятся детские и спортивные площадки, а также зоны для спокойного отдыха. Социальные объекты строятся за счет внебюджетных средств застройщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.