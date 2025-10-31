В Балашихе продолжается строительство многопрофильной клиники

Работы по строительству многопрофильной клиники в мкр. Ольгино Балашихи ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

На объекте на сегодняшний день задействовано около 600 рабочих и 34 единицы техники.

Строители ведут работы по утеплению фасада, устройству кровли, кабельных лотков и монтажу оконных блоков, инженерных систем. Выполняют работы по устройству перегородок и полусухую стяжку пола.

В современном медицинском центре мощностью 1123 койки, будет работать более 3 тыс. специалистов по 26 профилям. В составе больницы будет консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр. Будет установлено тяжелое оборудование: КТ, МРТ, маммограф, ангиограф, рентгены, УЗИ экспертного класса и др. Будет организована понятная навигация, потоки посетителей разделим, организуем удобные зоны ожидания, парковки.

Завершить строительство многопрофильной клиники планируется к концу 2027-го года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.