В Балашихе продолжается капремонт культурно-досугового центра «Заря»

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В рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета в подмосковной Балашихе на улице Ленина продолжается капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря». На сегодняшний день готовность объекта превышает 45%, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

На объекте работают 43 человека и 1 единица техники. Строители выполняют отделочные, слаботочные и фасадные работы, производят монтаж каркасов.

Культурно-досуговый центр «Заря» открылся в 1974 году. Это важный объект для жителей. В нем занимаются творческие коллективы хореографии и эстрадного вокала, прикладного искусства, работают спортивные и игровые секции. Общая площадь здания составляет 2,1 тыс. кв. метров. На прилегающей территории благоустроят небольшой сквер с зоной отдыха. Здесь планируется установить детскую площадку, лавочки и оборудовать парковку.

Завершат все работы на объекте до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.