В Балашихе продолжается капитальный ремонт спорткомплекса «Орион»

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

«На площадке трудятся 120 рабочих и 6 единиц техники. Ведутся фасадные работы, прокладка трубопроводов, монтаж кабельных линий под наружное освещение, работы по вентиляции. Рабочие приступили к чистовой отделке внутренних помещений. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Впервые стадион открыли в 1959 году. Площадь трибуны с подтрибунным пространством — 4 751,9 кв. метров. Площадь универсального спортивного комплекса — 6 929 кв. метров.

В план капитального ремонта включили ледовую арену, спортивные сооружения: футбольное и тренировочное поле, плавательный бассейн, где будет и спортзал, и возможность заниматься различными секциями. Также планируют построить тренировочный комплекс по футболу.

После ремонта жителей ждет обновленный спортивный комплекс с новыми покрытиями и футбольным полем, устраненными неполадками и современными системами вентиляции. Кроме того, футбольное поле планируют сделать с подогревом, что будет соответствовать современным требованиям. После открытия на нем можно проводить федеральные и региональные соревнования.

Завершить работы планируется в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.