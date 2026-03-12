В Балашихе открыли гостиницу на 150 номеров в здании бывшей АТС

Гостиницу категории три звезды на 150 номеров ввели в эксплуатацию в Балашихе после реконструкции здания бывшей АТС на проспекте Ленина. Объект рассчитан на прием до 54 тыс. гостей в год, инвестиции составили 35 млн рублей, создано 70 рабочих мест, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Шестиэтажное здание площадью около 8,4 тыс. кв. м переоборудовали под гостиницу. Площадь номерного фонда составляет 4,7 тыс. кв. м. Всего оборудовано 150 номеров, восемь из них адаптированы для маломобильных гостей. На этажах размещены одноместные номера с антресолями и без них.

Для постояльцев предусмотрены гардероб, помещения для хранения багажа, административные и служебные зоны. Также в гостинице обустроен коворкинг на 80 рабочих мест.

В ходе реконструкции специалисты выполнили перепланировку этажей, модернизировали внутренние и наружные инженерные сети, установили пассажирский и грузовой лифты. Главгосстройнадзор Подмосковья проверил объект и выдал заключение о соответствии проектной документации, после чего здание ввели в эксплуатацию.

Проект реализовали при сопровождении центра содействия строительству. Специалисты центра помогли застройщику подготовить документацию к вводу объекта, включая схемы, технический план и необходимые акты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.