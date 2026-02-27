В Балашихе откроют торгово-деловой комплекс летом 2026 года

Строительство торгово-делового комплекса на 21-м километре трассы М-7 «Волга» в Балашихе завершат в июне 2026 года. Готовность объекта составляет 87%, на площадке ведутся внутренние работы, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Торгово-деловой комплекс возводят на 21-м километре автодороги М-7 «Волга» в Балашихинском округе. Сейчас строители монтируют внутренние инженерные системы и выполняют отделку помещений. Общая площадь двухэтажного здания составит около 14,5 тыс. квадратных метров.

На первом этаже разместят продовольственный магазин, кафе быстрого питания на 48 мест, бар на 16 посадочных мест и другие торговые площади. Второй этаж займут зоны фуд-корта, фитнес-центр и офисные помещения.

Проект рассчитан на развитие торговли и сферы услуг, а также создание новой точки притяжения для жителей и бизнеса. Строительство объекта контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.