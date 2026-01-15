В Андреевском городского округа Кашира построят газовые сети к 2026 году

В деревне Андреевское городского округа Кашира завершат строительство распределительных газопроводов в 2026 году в рамках президентской программы социальной газификации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Кашира продолжается реализация программы «Социальная газификация». В деревне Андреевское строительство распределительных газопроводов завершат в 2026 году. Работы выполняют специалисты Мособлгаз по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Параллельно ведется строительство сетей в деревне Домнинки и проектирование газопроводов для Пурлово и Малого Ильинского. Завершить эти работы планируют в 2027 году.

Проект предусматривает бесплатное подведение газопровода-ввода до границ участка. Внутридомовые работы собственники выбирают самостоятельно: можно подобрать оборудование, выполнить разводку и заключить договор на обслуживание.

В программу включают населенные пункты с не менее чем 30 постоянно зарегистрированными жителями и стоимостью капитальных затрат не выше 450 тысяч рублей на человека. После завершения газификации жители смогут подать заявку на подключение через личный кабинет клиента.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.