В администрации Красногорска состоялось заседание строительного штаба

Традиционно встреча посвящена ключевым вопросам градостроительной политики. Особое внимание было уделено завершению строительства детских садов в новых жилых комплексах, где потребность в дошкольных учреждениях ощущается особенно остро. Застройщики подтвердили намерение соблюдать установленные сроки ввода объектов в эксплуатацию.

В жилом комплексе «Лесобережный» в настоящее время реализуются два социально значимых инфраструктурных проекта. Строительная готовность общеобразовательной школы на 550 мест оценивается более чем в 80%. В здании ведутся работы по окраске стен, монтажу подвесных потолков, укладке напольной плитки, установке внутренних дверей, монтажу витражей и элементов фасада, а также благоустройству прилегающей территории, монтажу слаботочных систем и электроснабжения, установке ограждения. Новый детский сад находится в состоянии готовности на 77%. Внутри здания проводятся работы по окраске стен и потолков, монтажу подвесных потолков, укладке плитки на стены и пол, установке внутренних дверей, монтажу слаботочных систем и внутреннего электроснабжения, а также фасадных элементов, установке ограждений лестничных маршей и монтажу подоконников.

«В рамках строительного штаба мы провели детальный анализ текущего состояния всех объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, расположенных на территории округа. Особое внимание, как и прежде, было уделено объектам социальной инфраструктуры. Мы тщательно проанализировали планы-графики и сроки ввода объектов, сделав акцент на своевременном вводе в эксплуатацию образовательных учреждений — школ и детских садов. Приятно отметить, что реализация большинства проектов ведется с опережением намеченных сроков», — отметил Арсен Габуев, заместитель главы городского округа Красногорск по градостроительной политике.

В ходе заседания строительного штаба также были рассмотрены вопросы строительства объектов транспортной инфраструктуры. В повестку дня были включены новые проекты реконструкции водоснабжения, рассмотрение которых станет регулярным. Кроме того, в обсуждение были включены объекты управления культуры и строительство школы в микрорайоне «Бруски», вызывающая обоснованную обеспокоенность у местных жителей.

«Глава городского округа Дмитрий Владимирович Волков поставил задачу незамедлительно приступить к реализации данного проекта, что является приоритетной задачей для администрации», — подытожил Арсен Габуев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.