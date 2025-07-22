В 8 многоквартирных домах Балашихи заменят лифты

В 2025 году в Балашихе заменят 19 лифтов в 8 многоквартирных домах. В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 7 домах уже установлено 15 новых лифтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старые лифты, введенные в эксплуатацию в 2000 году, заменят новые отечественного производства, соответствующие высоким стандартам безопасности, оснащенные антивандальными элементами, энергоэффективным LED-освещением и «умными» датчиками. Работы проводятся под контролем администрации, надзорных органов и непосредственно самих жильцов.

«В настоящее время разрабатываем план на 2026–2028 годы, в очередность на ремонт уже внесены 247 лифтов», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В данный момент продолжается обновление лифтов в доме № 9/28 на улице Объединения. Уже смонтированы два новых лифта грузоподъемностью 630 кг, их запуск ожидается через две недели. Работы по замене лифтового оборудования будут выполнены до конца этого года, отмечает начальник участка монтажной организации «Стартен» Вячеслав Зорькин.

Обновление лифтового оборудования в многоквартирных домах Балашихи — часть масштабной программы капитального ремонта, направленной на улучшение городской инфраструктуры и повышения качества условий жизни жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом – это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», – заявил Воробьев.

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