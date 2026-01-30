В 2025 году заемщики аномально быстро гасили дорогую рыночную ипотеку

По данным крупных банков, предоставленных РБК, в прошлом году каждый второй клиент ВТБ с новой рыночной ипотекой регулярно вносил частичные досрочные платежи, а каждый пятый полностью закрыл кредит досрочно. Для сравнения, в 2024 году полностью был погашен лишь один из десяти договоров. Альфа-Банк отметил, что с сентября скорость погашений по кредитам со ставками выше 25% выросла примерно вдвое, а в Т-Банке уровень досрочных погашений в этом сегменте был в 3–4 раза выше, чем по льготным программам.

Основной причиной эксперты называют заградительные ставки, достигшие пика в начале 2025 года. «Это тактический ответ на высокую стоимость кредита», — пояснил Алексей Охорзин из ВТБ.

Типичный портрет такого заемщика — человек 35–40 лет с высоким первоначальным взносом (свыше 50%) и относительно небольшим кредитом (около 3–3,5 млн рублей), имеющий финансовую подушку. Досрочное погашение позволяло им значительно сократить огромную переплату. В то же время по льготной ипотеке с низкими ставками клиенты, как правило, платили по графику, так как им было выгоднее держать свободные средства на вкладах.

Для банков эта тенденция снижает маржинальность ипотечного бизнеса, поскольку они теряют запланированный процентный доход. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году тренд на досрочное погашение «дорогой» ипотеки сохранится, а по мере дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и доходности вкладов активизируется и рефинансирование уже действующих кредитов.

