В 2025 году в Москве капитально отремонтируют более 2 тыс домов

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале рассказал, что в 2025 году в столице планируется капитальный ремонт 2,4 тысячи жилых домов и установка 4,3 тысячи новых лифтов, сообщает газета «Известия» .

Кроме того, продолжится работа над созданием единой системы навигации для пешеходов.

На дворовых территориях, а также на детских и спортивных площадках установят 32 тысячи энергосберегающих светильников, которые будут на 30% эффективнее старых моделей.

Также будет завершен монтаж архитектурно-художественной подсветки на 117 объектах.

Региональная программа капительного ремонта домов в Москве действует с 2015 года. За десять лет в столице отремонтировали более 14,5 тысячи домов и заменили около 47,9 тысячи лифтов.