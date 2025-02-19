В 2024 году в Зеленограде демонтировали около 300 незаконных построек

В прошлом году в ЗелАО было демонтировано почти 300 незаконных построек. Их суммарная площадь составила более 12 тыс. кв. сказал начальник столичной Госинспекции Иван Бобров.

В прошлом году в ЗелАО было демонтировано почти 300 незаконных построек. Их суммарная площадь составила более 12 тыс. кв. сказал начальник столичной Госинспекции Иван Бобров.

Всего за прошедший год Госинспекция по недвижимости провела в ЗелАО 1019 обследований земельных участков и объектов нежилого фонда, в ходе которых было обнаружено порядка 430 нарушений земельно-имущественного законодательства.

«Наиболее частым нарушением в Зеленограде стало незаконное переустройство помещений — выявлено 210 подобных случаев. Вторым по распространенности является нарушение разрешенного использования земельного участка — 136 случаев. Среди других распространенных фактов — нарушения требований к оформлению документов при эксплуатации земельных участков, а также захламления территорий», — уточнил Бобров.

Он подчеркнул, что на территории Зеленоградского административного округа регулярно проводится работа по выявлению объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Так, за прошедший год инспекторы выявили 29 таких строений, 18 ветхих объектов были приведены в надлежащее состояние.