В 10 городах-миллионниках России не распродана половина нового жилья

Аналитики проекта «Движение.ру» сообщили, что к концу 2025 года в десяти городах-миллионниках России не распродана половина построенных квартир, что вдвое превышает показатели прошлого года, сообщает газета «Известия» .

По данным исследования «Движение.ру», в Красноярске, Краснодаре, Омске, Уфе, Воронеже, Челябинске, Самаре, Новосибирске, Перми и Волгограде зафиксирован высокий уровень непроданных квартир. Аналитики отмечают, что за год число таких городов удвоилось.

В исследовании говорится, что девелоперы в этих городах строят больше жилья, чем могут реализовать. Это может привести к проблемам с наполнением эскроу-счетов и увеличению стоимости обслуживания проектного финансирования.

По состоянию на декабрь текущего года в России нераспроданными остаются 81,7 млн кв. м строящегося жилья из 120,8 млн кв. м, что составляет 68% от общего объема. За год средний показатель отношения распроданности к стройготовности снизился с 77% до 70%. Руководитель аналитического центра Ян Гравшин пояснил, что дальнейшее снижение этого показателя может привести к трудностям с погашением долгов по проектному финансированию из-за недостаточного наполнения эскроу-счетов.

В большинстве городов-миллионников этот показатель уже опустился ниже безопасной границы в 70%. В 2024 году за пределами «безопасной зоны» находились Воронеж, Краснодар, Уфа, Челябинск, Омск и Самара, а к концу 2025 года к ним добавились Красноярск, Новосибирск, Пермь и Волгоград.

