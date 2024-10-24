Услугой по оформлению градпланов в Подмосковье воспользовались более 60 тыс раз

С начала 2024 года услугой по оформлению градостроительных планов в Подмосковье воспользовались более 60 тыс. раз. Градостроительный план — один из ключевых документов, который отражает информацию об участке, его местоположении и границах, объектах, ограничениях территории, технических условиях и прочем. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«На региональном портале обновили услугу по оформлению градостроительных планов. В рамках оптимизации стали доступны сервисы предпроверки и предзаполнения, что позволит исключить ошибки при заполнении заявления и сократить количество отказов. Эта онлайн-услуга востребована среди жителей Московской области: с начала года ею воспользовались более 60 тыс. раз. Теперь получить ее стало удобнее и проще», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Новые умные сервисы автоматически проверяют кадастровый номер земельного участка, номер топографического плана, заполняют адрес земельного участка и указывают его площадь.

Услуга «Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков в Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Подача заявлений открыта для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые планируют начать строительство и оформить документы по земельному участку.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.