Уголовная ответственность: чем грозит неоплата налогов от сдачи жилья

Юрист по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что владельцев квартир, которые сдают их в аренду, может ждать штраф, а в некоторых случаях и уголовная ответственность, если они уклоняются от уплаты налогов, а также отказывают квартирантам во временной регистрации, сообщает «Абзац» .

Он уточнил, что в РФ по закону с дохода, который гражданин получает от сдачи квартиры, он обязан заплатить налог. За неумышленное уклонение от этой обязанности хозяина жилья могут оштрафовать на 20% от скрытой суммы. Если же удастся доказать, что доход скрывался владельцем намеренно, тогда денежное взыскание может достигнуть 40%.

Он напомнил, что правомерность и неправомерность выплаты налогов прописаны в статье 122 Налогового кодекса страны.

«Стоит помнить, что помимо штрафа за неуплату налоговая начисляет пени за каждый день просрочки. В ситуациях, когда речь идет о неуплате в особо крупных размерах, наступает уголовная ответственность по статье 198 Уголовного кодекса РФ», — сказал Бондарь.

ПО его словам, эта ответственность может грозить владельцу не только большим штрафом до 300 тыс. рублей, но еще и сроком в тюрьме от одного года до трех лет.

Также в случае отказа владельца жилья от оформления временной регистрацию для жильцов может повлечь за собой штраф по статье 19.15.2 КоАП РФ. Для столицы и Петербурга штраф может оставить 7 тыс. рублей, а в иных регионах — 5 тыс. рублей. При этом нужно помнить, что регистрация не требуется, если арендатор жилья имеет прописку в том же регионе или близкий родственник.