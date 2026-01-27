УФАС Московской области возбудило дело из-за рекламы квартир по телефону

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело против компании, которая распространяла рекламу квартир по телефону без согласия абонентов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от гражданина, который получил телефонный звонок с рекламой квартир. В обращении указывались признаки нарушения закона о рекламе.

По итогам проверки специалисты УФАС установили, что компания распространяла рекламу по сетям электросвязи без предварительного согласия абонентов. Для обзвона использовались автоматические средства набора номера без участия человека.

В отношении компании возбуждено дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 закона о рекламе. Если вина будет доказана, организации грозит штраф по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.