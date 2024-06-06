Учебный корпус на 300 детей в районе Куркино построен более чем на 30%

сегодня в 12:00

Загрутдинов: готов монолит здания учебного корпуса на 300 детей в районе Куркино

В столичном районе Куркино начали отделочные работы в строящемся здании учебного корпуса на 300 учеников. Также рабочие ведут устройство внутренних инженерных систем, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Строительная готовность учебного корпуса превышает 30%. Полностью готовы монолитные конструкции здания. Производятся фасадные работы, остекление», — отметил Загрутдинов.

По словам руководителя стройдепартамента, в школе разместят медиатеку, зал для проведения мероприятий и IT-полигон.

Учебный корпус будет четырехэтажным площадью более 6 тыс. кв. м. Его строят по адресу: улица Соколово-Мещерская, д. 2, к. 2, стр. 1. Окончить строительство планируют в 2025 году. Застройщик объекта — АНО «РСИ».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Москве в течение ближайших 3 лет возведут около 100 школ.