Участок земли в Ногинске со зданием налоговой службы перешел в собственность РФ
Фото - © Богородский г.о.
Из собственности Богородского г. о. в собственность Российской Федерации передан земельный участок площадью 543 кв. метра, расположенный по адресу: г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 104. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«На указанном участке расположено здание федеральной налоговой службы. Коллеги обратились с просьбой передать участок в федеральную собственность именно для дальнейшего содержания и обслуживания офисного здания», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.