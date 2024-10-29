Участники «алюминиевых войн» в РФ купили отель в Майами за 400 млн долларов

Инвесткомпания Reuben Brothers Ltd. братьев Дэвида и Саймона Рубенов, которые в 1990-х годах заработали себе состояние на продаже металлов в РФ, купила пятизвездочный отель в американском Майами W South Beach за 400 млн долларов, сообщает РБК .

Как пишет Bloomberg, продавцами отеля выступили владельцы инвесткомпаний Tricap и RFR. Гостиничный комплекс состоит из 348 номеров и кондоминиумов.

«Наша цель ясна: закрепить за Майами статус ведущего мирового направления, одновременно переосмысливая его будущее и предлагая непревзойденный роскошный опыт», — говорится в заявлении Reuben Brothers.

В последние годы инвесткомпания Рубенов вложила большие средства в недвижимость: жилую и торговую. В 2022 году был приобретен отель Chesterfield в Палм-Бич, сделка оценивалась в 42 млн долларов. Объект планируется открыть в начале следующего года под названием Vineta. У компании еще есть доля в JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa.

Рубены в 1990-х годах активно участвовали в «алюминиевых войнах» — борьбе за контроль над крупнейшими металлургическими предприятиями страны. В 1997 году вице-премьер и руководитель МВД России Анатолий Куликов потребовал ужесточить контроль за положением в алюминиевой отрасли в РФ. К началу 2000-х годов братья вышли из активов в России.