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Участки 12 бывших промзон начали развивать в Москве в рамках КРТ в 2024 г

Участки 12 бывших промзон в Москве впервые начали реорганизовывать по программе комплексного развития территорий (КРТ) в 2024 году. На данных площадках появятся современные городские кварталы, сообщается на сайте мэра столицы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что общая площадь территорий 12 бывших промзон составляет 152 га. Участки расположены в районах с высокой транспортной доступностью, недалеко от метро, МЦК, МЦД. Это Тушино, Свиблово, Карачарово и т. д.

На месте устаревших объектов построят современные кварталы с жилыми домами, производствами и всей необходимой инфраструктурой. Благодаря этому будет создано 47,7 тыс. новых рабочих мест.

В рамках реализации программы возведут 1,7 млн кв. м жилья и более 1,5 млн кв. м общественно-деловой недвижимости и современных производств. Также территории благоустроят, проложат здесь новые дороги.

Сейчас в столице 302 проекта КРТ находятся в проработке и реализации. Работы проводятся по поручению мэра мегаполиса Сергея Собянина.

Ранее стало известно, что более 60 ФОКов планируют построить в Москве по программе КРТ. Спортобъекты возведут в 11 административных округах.