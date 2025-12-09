Убивший квартирного рейдера житель Москвы избежал колонии

Жена и сын 60-летнего Андрея Васильева после развода продали доли в 30-метровой однокомнатной квартире в районе «Автозаводской» в Москве, после чего новые владельцы начали подселять к мужчине «рейдеров». Одного из них хозяин убил, но остался на свободе, сообщает kp.ru .

История тянется с 2009 года. За этот период две трети «однушки» перепродавали новым владельцам минимум шесть раз. Каждый убирал двери и подселял к Васильеву собственных «представителей». Наибольшее количество новых соседей, которые одновременно появлялись у мужчины, — больше 10.

Владельца «однушки» били, обещали убить. Однако он не давал разрешения на продажу собственной доли за копейки.

В 2024 году к Васильеву заселилась еще одна группа шумных и агрессивных «кунаков». Во время конфликта один из них, Рустам И., взял нож. Однако у владельца части квартиры был черенок от лопаты. Затем стало известно, что Идигов четыре раза был в колонии за кражи, незаконный оборот оружия, разбой.

Силовики провели задержание. Васильева обвинили в убийстве, ему грозило до 15 лет колонии. Затем мужчину отправили в СИЗО.

В СМИ поднялся скандал. Правоохранители провели экспертизу. В результате действия мужчины переквалифицировали на другую статью — «убийство в состоянии аффекта», за которое срок пребывания в колонии был меньше — до трех лет.

Несколько дней назад Васильеву вынесли приговор. Ему на два года ограничили свободу. Если учесть, что мужчина пребывал в СИЗО и находился под домашним арестом, до конца срока наказания осталось всего полгода.

Также Васильеву предстоит выплатить 700 тыс. рублей родственникам погибшего в качестве компенсации. Мужчина подал апелляцию и требует оправдательного приговора, поскольку находился в своей квартире и считает действия самообороной.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.