У подмосковных застройщиков выявили нецелевое использование средств на 3,5 млрд руб

В 2024 году Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу в ответ на запрос Главгосстройнадзора Московской области предоставил информацию о сомнительных операциях у подмосковных застройщиков на общую сумму 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полученные сведения инспекторы проанализировали в ходе внеплановых выездных проверок. Нецелевого использования средств не обнаружено. Положительных результатов удалось достичь благодаря внедрению счетов эскроу и проектному финансированию объектов. Банки не только предоставляют средства на строительство, но и контролируют операции застройщиков, оперативно сообщая о любых подозрительных транзакциях. Стоит отметить, что в 2024 году 97% объектов в Московской области возводились с использованием эскроу-счетов.

Всего с 2018 года Главгосстройнадзор совместно с Росфинмониторингом выявили 33 млрд рублей нецелевого использования средств. В стройку было возвращено 29 млрд рублей. В отношении застройщиков возбуждено 38 уголовных дел.

Сотрудничество Главгосстройнадзора Московской области и Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу позволяет пресекать незаконные финансовые операции застройщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.