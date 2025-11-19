сегодня в 18:31

У фельдшерского здравпункта в Одинцове ведется благоустройство территории

В поселке Дубки Одинцовского городского округа завершается строительство фельдшерского здравпункта. Внутри ФЗП уже включили отопление, смонтировали пульты поста охраны, ведутся пуско-наладочные работы. Завезена новая мебель. Вокруг здания рабочие укладывают плитку, ведут благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Впервые в стране строители использовали 3D-печать для возведения соцобъекта. Процесс строительной 3D-печати — это послойное нанесение смеси и формирование несъемной опалубки для последующего заполнения теплоизоляционным материалом.

В здании разместятся кабинеты фельдшера, процедурная, прививочный кабинет для взрослых и детей, помещения для персонала. Социальный объект, общей площадью чуть более 100 квадратных метров, будет оснащен современным медицинским оборудованием. Кроме того, на прилегающей к зданию территории планируется организовать парковочную зону, провести озеленение.

Здесь смогут получать медицинскую помощь более 1 тысячи человек. Работы планируется завершить в 2025 году.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.