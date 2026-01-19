Цифровой помощник «Добробот» провел более 19 тысяч консультаций в Подмосковье

Более 19 тысяч жителей и организаций Подмосковья воспользовались цифровым помощником «Добробот» на портале госуслуг за полгода работы сервиса, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Цифровой помощник «Добробот» был запущен министерством госуправления, информационных технологий и связи Московской области совместно с минимуществом региона. Сервис предоставляет консультации по вопросам, связанным с землей и имуществом.

После ввода запроса система уточняет детали обращения и перенаправляет пользователя на нужную государственную услугу. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что «Добробот» помогает быстрее ориентироваться среди множества услуг, особенно при операциях с недвижимостью, таких как покупка или аренда земельных участков, изменение вида разрешенного использования.

Наиболее популярные запросы касаются предоставления земельных участков без торгов, изготовления техпланов и предварительного согласования предоставления участков. «Добробот» работает круглосуточно и доступен на главной странице регионального портала госуслуг, на странице услуг минимущества в категориях «Жилье» и «Земля», а также в мобильном приложении «Добродел».

Инициатива направлена на повышение качества обслуживания населения и эффективности работы органов исполнительной власти региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.