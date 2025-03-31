Цены рухнули: аренда квартир в РФ подешевела в среднем до 34 тыс рублей

Стоимость аренды жилья в России упала на 8% за полгода

Цены на аренду жилья в России за полгода снизились в среднем до 34 тыс. рублей. Также данные получены в текущем марте по сравнению с сентябрем 2024 года, когда отмечались пиковые расценки, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету «Ведомости» .

Так, по информации издания, за прошедшие полгода, с сентября по март, в городах-миллионниках ставки уменьшились на целых 17,3%. Это связано с увеличением объема предложений на рынке аренды жилья вдвое.

По итогам марта средний ежемесячный платеж составил 34 тыс. рублей, что примерно на 2% ниже по сравнению с февралем текущего года.

По данным ЦИАН, в крупнейших городах России стоимость найма жилья в марте 2025 года сократилась на 8% по сравнению с сентябрем 2024-го. Тогда средняя ставка аренды достигала 39,9 тыс. рублей.

Эксперты прогнозируют, что цены на сдачу квартир снова пойдут вверх традиционно к концу лета.