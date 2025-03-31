Цены рухнули: аренда квартир в РФ подешевела в среднем до 34 тыс рублей
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Цены на аренду жилья в России за полгода снизились в среднем до 34 тыс. рублей. Также данные получены в текущем марте по сравнению с сентябрем 2024 года, когда отмечались пиковые расценки, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету «Ведомости».
Так, по информации издания, за прошедшие полгода, с сентября по март, в городах-миллионниках ставки уменьшились на целых 17,3%. Это связано с увеличением объема предложений на рынке аренды жилья вдвое.
По итогам марта средний ежемесячный платеж составил 34 тыс. рублей, что примерно на 2% ниже по сравнению с февралем текущего года.
По данным ЦИАН, в крупнейших городах России стоимость найма жилья в марте 2025 года сократилась на 8% по сравнению с сентябрем 2024-го. Тогда средняя ставка аренды достигала 39,9 тыс. рублей.
Эксперты прогнозируют, что цены на сдачу квартир снова пойдут вверх традиционно к концу лета.