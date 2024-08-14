Цены на жилье в Москве снизились после июля, но взлетели в годовом выражении

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что на конец июля 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Москвы достигла 484 тыс. рублей. В сравнении с июнем этот показатель снизился на 1,3%, однако по сравнению с тем же месяцем прошлого года наблюдается увеличение на 15,2%, сообщает Газета.ru .

В массовом сегменте средняя стоимость квадратного метра составила 335,3 тыс. рублей, что на 2,5% ниже по сравнению с прошлым месяцем. В бизнес-классе цена достигла 464,8 тыс. рублей, снизившись на 1,3%. В премиум-классе стоимость «квадрата» составила 734,5 тыс. рублей, увеличившись на 0,01%.

В сегменте элитной недвижимости цена достигла 1,89 млн рублей, продемонстрировав рост на 0,5%. В Новой Москве средняя стоимость квадратного метра составила 248,5 тыс. рублей, что на 0,8% выше, чем в предыдущем месяце.

«Незначительная коррекция вниз в массовом сегменте и бизнес-классе обусловлена сворачиванием госпрограмм и ростом ипотечных ставок», — пояснил эксперт.

На фоне этих событий ведущие застройщики начали организовывать акции со скидками, указал Сырцов.

Вместе с тем в компании заявили, что в Новой Москве наблюдается рост цен на жилье, поскольку в Троицком и Новомосковском округах увеличивается спрос. Покупатели изменяют свои предпочтения, переходя с рынка массовых новостроек «старой» Москвы на рынок Новой Москвы, добавил Сырцов.

В Москве наибольшая средняя стоимость зарегистрирована в Центральном округе и составляет 1,37 млн рублей за квадратный метр, что на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Наименьшая цена наблюдается в Троицком округе — 158,2 тыс. рублей за «квадрат», что свидетельствует о росте на 12,4%.