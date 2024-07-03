Центр образования № 29 в Богородском округе отремонтируют к 1 сентября 2025 г

В Подмосковье продолжается масштабная программа капитального ремонта школ. Здание центра образования № 29 в поселке Зеленый Богородского округа отремонтируют к сентябрю следующего года. Уже определен подрядчик проведения работ, сообщает пресс-служба Минстроя Московской области.

«В Богородском округе подвели итог конкурса на выполнение капитального ремонта здания центра образования № 29. По итогам конкурсных процедур заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ», — говорится в сообщении.

По техзаданию в учебном корпусе проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Также заменят все инженерные коммуникаций — трубы, электропроводку, датчики пожарного оповещения. Новую мебель и оборудование поставят в классы, пищеблок, спортивный и актовый залы.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.