Центр образования № 29 в Богородском округе открылся 1 сентября после капремонта

В поселке Зеленом Богородского округа после капитального ремонта вновь открыл двери центр образования № 29. Здесь прозвучал школьный звонок для 730 ребят, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Исполняющая обязанности директора Евгения Фомичева рассказала, что в этом году школа отмечает 40-летие, поэтому 1 сентября в стенах обновленного здания стало по-настоящему особенным. Теперь в центре образования есть расширенный пищеблок и спортивное ядро, современные оборудованные кабинеты. Есть изменения и в учебном процессе: в школе открывают десятый, предпрофильный класс — предпринимательский, с углубленным изучением математики и обществознания.

«Школа — место, где формируется характер и реализуются мечты. Хочется верить, что в наших стенах каждый сможет реализовать способности прийти к успеху», — отметила Евгения Фомичева.

Также в столовой для учеников подготовили новое меню.

Капитальный ремонт центра образования провели по государственной программе в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.