Цех пошива рабочих латексных перчаток построят в Подмосковье

В строительство и оснащение производства в Орехово-Зуевском округе застройщик вложит порядка 49 млн руб. В здании площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров будут шить и складировать рабочие перчатки-краги с латексным покрытием, которые часто используются в промышленности, а также при строительных работах. Такие перчатки защищают руки от травм, загрязнений, влаги и агрессивных химикатов.

Ожидается, что завершат строительство цеха-склада в декабре 2025 года. А к 2027 году предприятие достигнет объемов производства в 3,5 млн изделий ежегодно.

Обратиться в центр содействия строительству Московской области можно по телефону +7 (498) 602-00-00, электронной почте: css@mosreg.ru или заполнив форму обратной связи на сайте css.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.