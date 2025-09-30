Три жилых дома появятся по программе реновации в районе Выхино-Жулебино
Согласованы проекты многоквартирных домов по программе реновации на юго-востоке столицы по адресам: Самаркандский бульвар, земельные участки № 15/2, № 15/4, № 15/5, сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
Дома построят на соседних участках на месте снесенных пятиэтажек, жители которых уже получили новые квартиры по программе реновации. Один из них будет трехсекционным, в нем запроектировано 408 квартир. Еще два дома на 323 и 262 квартиры будут двухсекционными.
«Согласованы 3 проекта домов по программе реновации в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Их планируют возвести в одном квартале на Самаркандском бульваре. В новостройках будет около тысячи квартир», — уточнил Щербаков.
В вестибюлях предусмотрено пространство для колясочных и комнат консьержей.
Квартиры сдадут полностью готовыми к заселению, с чистовой отделкой и сантехникой, часть из них адаптируют для жильцов с ограниченными возможностями здоровья и их близких.
Проектом также предусмотрены одноэтажные нежилые пристройки к зданиям с помещениями общественного и коммерческого назначения.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Во дворах разобьют газоны, высадят декоративные деревья и кустарники, оборудуют детские и спортивные площадки, а также места для тихого отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.