Три жилых дома появятся по программе реновации в районе Выхино-Жулебино

Согласованы проекты многоквартирных домов по программе реновации на юго-востоке столицы по адресам: Самаркандский бульвар, земельные участки № 15/2, № 15/4, № 15/5, сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Дома построят на соседних участках на месте снесенных пятиэтажек, жители которых уже получили новые квартиры по программе реновации. Один из них будет трехсекционным, в нем запроектировано 408 квартир. Еще два дома на 323 и 262 квартиры будут двухсекционными.

«Согласованы 3 проекта домов по программе реновации в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Их планируют возвести в одном квартале на Самаркандском бульваре. В новостройках будет около тысячи квартир», — уточнил Щербаков.

В вестибюлях предусмотрено пространство для колясочных и комнат консьержей.

Квартиры сдадут полностью готовыми к заселению, с чистовой отделкой и сантехникой, часть из них адаптируют для жильцов с ограниченными возможностями здоровья и их близких.

Проектом также предусмотрены одноэтажные нежилые пристройки к зданиям с помещениями общественного и коммерческого назначения.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Во дворах разобьют газоны, высадят декоративные деревья и кустарники, оборудуют детские и спортивные площадки, а также места для тихого отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.