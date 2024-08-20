Три земельных участка в Балашихе могут вернуть государству из-за нарушений

Межрайонная природоохранная прокуратура подала исковое заявление в суд по факту незаконного формирования земельных участков в городском округе Балашиха. В процессе примут участие представители Минэкологии Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов уточни, что речь идет о трех земельных участках в деревне Черное, принадлежащих физическому лицу.

«Они примыкают к реке Камышенке, для которой министерством установлены границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. В ходе прокурорской проверки было установлено, что все три участка имеют пересечения с прибрежной защитной полосой и водоохранной зоной реки, следовательно, включают земли, которые приватизации не подлежат. В исковом заявлении прокуратура просит суд изъять эти земли из незаконного владения, и мы, безусловно, поддержим позицию истца», — отметил Фирсов.

Министр также напомнил, что за последнее время это второй случай, когда экологическое ведомство вынуждено защищать Камышенку.

Ранее инспекторы эконадзора объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований товариществу собственников недвижимости «Купавна Сити-2», которое допустило изменение русла реки Камышенки и ограничило доступ к ней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.